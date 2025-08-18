監視車手收詐騙款120萬及轉交 監控手判吐這筆錢給受害人

台南警方抓詐騙車手情形。（資料照，民眾提供）

2025/08/18 10:11

〔記者王俊忠／台南報導〕蘇姓男子指控杜姓男子加入1個詐騙集團、擔任監控手工作，此詐團架設假冒的投資APP、向他LINE稱「用此APP儲值投資股票可獲利」，他信以為真、面交120萬元給詐團其他車手；杜男在一旁監控轉交贓款，後被查獲。蘇男提告向監控轉交的杜男求償，台南地院法官指杜男構成共同侵權行為，判杜須賠這筆錢給蘇男。

蘇男表示，從事工地雜工的杜男在2024年4月間加入通訊軟體TELEGRAM暱稱「七爺」為名、與其他3人以上組成的詐騙集團，杜男擔任監控手與第一層收水工作。此集團不詳成員架設1個「奇鋐AVC」的手機假投資APP，此APP對他LINE傳訊息說「使用奇鋐AVC的APP儲值投資股票，即可獲利」。

蘇男信以為真、與詐團約定要儲值120萬元。蘇於同年7月10日上午到台南市1家超商外，把120萬元交給1位車手，杜男在一旁監控交款過程，車手取款後把贓款交給杜男再轉交給其他不詳詐團成員，製造金流斷點。

杜男因此共同詐騙行為，被一審刑事判刑1年4月。台南地院民事法官審指，民法上共同侵權行為人之間不以有意思聯絡為必要，各行為人的故意或過失行為，是所生損害的共同原因、具有行為關聯共同，即構成共同侵權行為；且一審刑事也判杜男共同詐欺有罪，杜應與詐團成員負起共同侵權連帶賠償責任，判杜男須給付120萬元給蘇男，還可上訴。

