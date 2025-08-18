為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中深夜大亂鬥！「小東南亞」10多人當街扭打 警棍一亮鳥獸散

    10多人在台灣大道當街爆發衝突。（擷自「黑色豪門企業」）

    2025/08/18 10:16

    〔記者許國楨／台中報導〕台中深夜驚傳街頭混戰！一段影片在社群平台瘋傳，畫面中可見10多名男女在台灣大道一段東協廣場前爆發衝突，場面火爆，推擠、拉扯甚至動手。

    經查，事件發生在17日凌晨3時42分，地點就在台中車站商圈的東協廣場靠近台灣大道出入口，由於該處聚集大量東南亞商店與外籍移工，也被稱為「台中小東南亞」，人潮多、移工也多，治安情況一向受到關注。

    影片顯示，雙方一開始激烈爭吵，隨後情緒失控，有人揮拳、有人拉扯衣服，也有人試圖勸架，但場面仍然混亂，正當情勢升高之際，東協廣場巡邏保全聽見騷動趕往現場，手持警棍準備介入勸阻時，眾人似乎擔心遭警方查緝，驚覺「風聲不對」，立刻四散奔逃，短短幾秒就鳥獸散。

    警方今天表示，此案當時並未接獲報案，但影片曝光後已立即成立專案小組，調閱周邊監視器並訪查店家，確認涉案人員身分，初步研判滋事者多為外籍移工，其中疑有逾期居留人士，擔心鬧事被逮，才會在保全出面後瞬間落跑。

    第一分局強調，目前已朝「聚眾鬥毆」方向偵辦，將全力查緝到案依法究責，同時呼籲民眾遇爭執時應保持冷靜，尋求合法途徑解決，避免衝突升級，警方也將持續加強轄區巡邏，確保社會治安穩定。

    東協廣場保全亮警棍勸阻。（民眾提供）

