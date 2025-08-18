露營車誤闖限高2.2米羅東南昌東街地下道受困 折騰2小時才脫困

羅東鎮昨晚傳出露營車誤闖限高2.2公尺的南昌東街地下道後進退不得。（圖由張添財提供）

2025/08/18 10:04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮羅莊里昨晚傳出外縣市露營車駕駛疑似不熟悉路況，誤闖當地限高2.2公尺的南昌東街地下道後進退不得，一度造成交通受阻，羅東鎮公所派員切掉限高架上活動式鐵鍊，折騰2小時後，終於協助露營車脫困。

羅東鎮羅莊里長張添財今天（18日）受訪時指出，南昌東街地下道位在羅東博愛醫院附近，是羅東市區來往光榮路的捷徑，平日車流量大，鎮公所在穿越鐵路涵洞的地下道兩側，分別設置2.2公尺限高架，不料，昨晚仍有迷糊駕駛人開車誤闖。

張添財說，昨晚6點，一輛從外縣市到宜蘭旅遊的露營車，從南昌東街地下道東側駛入，穿越限高架後開到鐵路涵洞前方，才知道車身太高，無法開進涵洞，想要倒車駛離，疑因角度問題，車頂卡到限高架開不出去，他獲知後聯絡羅東鎮公所及警方協助處理。

羅東鎮公所工務課人員到場，切除限高架上的活動式鐵鍊，騰出空間讓露營車穿越，晚間8點，露營車順利駛離，南昌東街地下道恢復通行。張添財說，大型車輛誤闖南昌東街地下道時有所聞，鐵路若能高架，問題便能迎刃而解。

羅東警分局指出，事發當時，邱姓民眾駕駛露營車行經南昌東街地下道時未注意限高，導致車輛上端擦撞限高門架，警方派遣警力處理及協助交通疏導，並依違反道路交通管理處罰條例60條第2項，處900元以上1800元以下罰鍰。

羅東鎮公所派員切掉限高架上活動式鐵鍊，協助露營車脫困。（圖由張添財提供）

