7旬山友登仙洞湖山迷途 消防局稜線上救援

隊伍進入山區搜救。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/18 10:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北市1名70多歲陳姓山友昨日與林姓女友人一起相約到基隆市爬山健行，約過了1小時，發現2人迷途受困山區。所幸手機仍有訊號，趕緊撥打119求援。基隆市消防局立刻派遣4車25人前往協尋，約於30分鐘後，在仙洞湖山稜線上，找到迷路的2人，安全將2名長者護送下山。

消防局獲報立即啟動救援機制，並於姑娘廟登山口設立前進指揮站，其中調派七堵分隊5名警消、百福分隊2名警消及義消七堵中隊7名，抵達指揮站完成集結，依報案人提供的座標研判，受困地點應位於仙洞湖山稜線。

救難隊伍一行人迅速進入山區，歷時約30分鐘成功抵達仙洞湖山稜線，並順利尋獲受困的2名長者。經檢視2人身體狀況，皆意識清楚、健康無虞，隨即護送下山，整起救援行動圓滿落幕。

基隆市消防局長游家懿呼籲，民眾踏青出遊，如果在登山遇到路況較複雜不幸迷路時，切勿驚慌嘗試下切溪谷，請牢記STOP口訣：「Stop：停下來，勿繼續走向不確定路。」、「Think：思考可能出錯地方」、「Observe：觀察周遭可用資源及留意避開危險區域」、「Plan：分配糧食與水源，靜待等候救援」。

此外，民眾登山務必評估自身體能，攜帶完善裝備並隨時注意天候與路況，切勿輕忽登山風險，才能確保旅程安全。

獲救的陳姓山友與救難人員合影後，頻頻致謝。（記者吳昇儒翻攝）

