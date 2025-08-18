違規開罰！ 屏縣8/20起專案取締闖紅燈、未戴安全帽

屏東縣政府警察局將從8月20日起啟動「闖紅燈及未戴安全帽違規取締專案」。（圖由屏東縣政府警察局提供）

2025/08/18 09:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為有效防制路口事故、減少因未戴安全帽造成的交通傷亡，屏東縣政府警察局將從本週三（20日）起啟動「闖紅燈及未戴安全帽違規取締專案」，結合科技設備針對事故高風險路口加強執法。

屏縣府警察局統計，約7成交通事故發生於路口，今（2025）年1至7月，因闖紅燈導致事故299件，造成5人死亡、451人受傷，雖較去年同期減少75件，但死亡人數卻增1人。

警政署與交通部資料指出，未配戴安全帽者交通事故致死率為正確配戴安全帽者5.5倍，未正確配戴安全帽者在交通事故中的致死率是正確配戴者8.63倍。屏縣今年1至7月，因未依規定配戴安全帽共導致3人死亡、165人受傷。

警察局說明，駕駛人在接近路口時，若遇號誌轉為黃燈，應立即減速煞車，避免加速闖越紅燈；另正確配戴安全帽是機車駕駛及乘客的基本安全防護措施，僅戴上還不足夠，應確保帽體穩妥無鬆脫。

依《道路交通管理處罰條例》闖紅燈可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉行為者，處600元以上1800元以下罰鍰。未戴或未正確戴安全帽者則處500元罰鍰。

警察局長甘炎民呼籲，闖紅燈不僅違法，更可能釀成難以挽回的悲劇，執法目的是引導機車駕駛人養成配戴安全帽的良好習慣，而非單純懲處違規行為。推動專案取締與科技輔助執法，並非為求開罰，而是盼用路人都能珍惜自己與他人的生命。

