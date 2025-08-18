為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中里長勾結廠商貪汙5.6萬認罪 一審獲輕判2年、緩刑4年

    台中南屯區春安里長閻新懃貪汙案今天一審宣判，閻女獲判緩刑4年，江姓女廠商則判緩刑2年。（記者陳建志攝）

    台中南屯區春安里長閻新懃貪汙案今天一審宣判，閻女獲判緩刑4年，江姓女廠商則判緩刑2年。（記者陳建志攝）

    2025/08/18 09:50

    〔記者陳建志／台中報導〕台中南屯區春安里長閻新懃2022年間向台中市環保局申請使用文山垃圾焚化爐回饋補償金，原計畫買150個按摩枕做為父親節禮品，致贈150名弱勢里民，卻涉嫌與江姓廠商共謀，只買60個，卻開150個的假發票，從中貪污5萬6790元，閻、江2人審理時都認罪，閻並繳回犯罪所得，台中地院今天一審宣判，判閻女有期徒刑2年，緩刑4年，江女則判有期徒刑10月，緩刑2年，可上訴。

    台中地檢署起訴指出，南屯區春安里長閻新懃（女，62歲）2022年間透過南屯區公所，向台中市政府環保局，提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書，她宣稱要買單價665元的按摩枕，作為父親節活動禮品，致贈轄內獨居老人、中低收入戶等弱勢里民約150人，但她卻與廠商江姓實際負責人共謀，由江女向上游供貨業者，僅訂購60個按摩枕交貨，再開立不實交易數量150個的統一發票，交由閻新懃向南屯區公所申請核銷，貪污5萬6790元。

    台中地檢署今年3月25日搜索閻新懃住處及里辦公室等處，同步至南屯區公所與涉案廠商調閱資料，偵訊後認定閻新懃涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，聲請羈押禁見獲准，起訴後已交保。

    台中地院審理時，閻新懃當庭認罪，並稱拿到的5萬6790元已繳回，並沒有分給江姓業者，只答應以後會繼續向她採購。辯護人表示，閻女已認罪且繳回犯罪所得，未來也不能再當里長，將會捐20萬當公益捐，希望能減刑判緩刑。

    江姓廠商審理時也當庭認罪，辯護人並稱江女沒有前科、坦承犯行，且非公務員身分，希望能給予自新緩刑的機會。

    台中地院今天一審宣判，閻新懃獲判有期徒刑2年，褫奪權2年，緩刑4年，江女則判有期徒刑10月月，褫奪公權1年，緩刑2年，可上訴。

    熱門推播