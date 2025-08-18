為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    香港遊客綠島騎機車落海 海巡救援上岸

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/18 09:34

    〔記者黃明堂／台東報導〕1名香港籍男性遊客到綠島遊玩，因不熟地形，昨天傍晚騎機車直接騎進中寮漁港落海，海巡署東部分署第一三岸巡隊接獲通報，隨即派遣綠島安檢所人員，攜帶救援裝備馳赴現場救援，將人車都拖上岸。

    第一三岸巡隊指出，綠島漁港安檢所人員接獲第十巡防區轉民眾118專線報案，1名香港籍24歲男性遊客因不諳地形導致騎乘機車不慎落海，並自行上岸，海巡人員立刻攜帶救生及除污裝備出勤，由安檢所同仁協助將事故機車以纜繩固定拖帶上岸；經初步檢視當事人無明顯傷勢，表示無受傷無需就醫並自行離開，所幸遊客無受傷及港區無油污染情形。

    第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於台東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播