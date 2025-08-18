香港遊客綠島騎機車落海 海巡救援上岸

香港遊客騎機車在綠島落海，海巡救援。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/18 09:34

〔記者黃明堂／台東報導〕1名香港籍男性遊客到綠島遊玩，因不熟地形，昨天傍晚騎機車直接騎進中寮漁港落海，海巡署東部分署第一三岸巡隊接獲通報，隨即派遣綠島安檢所人員，攜帶救援裝備馳赴現場救援，將人車都拖上岸。

第一三岸巡隊指出，綠島漁港安檢所人員接獲第十巡防區轉民眾118專線報案，1名香港籍24歲男性遊客因不諳地形導致騎乘機車不慎落海，並自行上岸，海巡人員立刻攜帶救生及除污裝備出勤，由安檢所同仁協助將事故機車以纜繩固定拖帶上岸；經初步檢視當事人無明顯傷勢，表示無受傷無需就醫並自行離開，所幸遊客無受傷及港區無油污染情形。

第一三岸巡隊呼籲，民眾可多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，並留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。若於岸際及港區活動時，應注意自身安全；另民眾如發現有溺水者，可立即撥打海巡署118服務專線，另安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵於台東地區喜愛親海、近海之民眾多利用本項措施，以保障自身生命財產安全。

