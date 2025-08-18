為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又來了！刺青「修身養性」慣竊老是偷超商 冰淇淋藏褲檔

    吳男手臂還刺著「修身養性」4字。（警方提供）

    吳男手臂還刺著「修身養性」4字。（警方提供）

    2025/08/18 09:59

    首次上稿 09:17
    更新時間 09:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名「健康系小偷」再度翻船！57歲吳姓男子因專偷超商果汁、茶葉蛋、鮮奶等「養生系食品」聞名，手臂還刺著「修身養性」4字想警惕自己，堪稱最矛盾的竊盜慣犯，未料上月底還是手癢，又因連續犯案遭警方逮捕，而檢方也在近日偵結，依竊盜罪起訴。

    第一分局今天說明案情指出，事件發生在7月27日，台中市美村路上一家全家便利商店，店長盤點時赫然發現商品短少，調閱監視器驚見吳男順手牽羊，把四罐立頓奶綠和一本雜誌偷偷帶走，更讓人哭笑不得的是，隔天上午他竟還穿著同一套衣服再次現身。

    這回他瞄準兩瓶蔬果汁和兩個冰淇淋，還用最「老派」的方式塞進褲襠，正準備大搖大擺走出店門時，幸好店長眼尖，一舉攔下並報案，才讓這場「養生竊盜秀」劃下句點。

    警方到場逮人，查出吳男今年5月才剛刑滿出獄，短短不到3個月又重操舊業，面對詢問，他竟理直氣壯回應：「我沒錢又肚子餓，果汁是要喝的，雜誌是要看選情的！」一番「營養搭政治」的說詞，讓員警也不禁啼笑皆非。

    警方指出，吳男雖然偷的東西金額都不高，但長年反覆作案，對超商與賣場造成相當困擾，其手法單純，專挑人多時段，趁店員分心時把商品塞進身上就走，由於多次在便利商店、超市犯案，警方早已對他相當熟悉，這次再犯也難逃法網。

    吳男到超商偷雜誌，辯稱是關心選情。（警方提供）

    吳男到超商偷雜誌，辯稱是關心選情。（警方提供）

    吳男到同超商連續行竊遭逮。（警方提供）

    吳男到同超商連續行竊遭逮。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播