又來了！刺青「修身養性」慣竊老是偷超商 冰淇淋藏褲檔

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名「健康系小偷」再度翻船！57歲吳姓男子因專偷超商果汁、茶葉蛋、鮮奶等「養生系食品」聞名，手臂還刺著「修身養性」4字想警惕自己，堪稱最矛盾的竊盜慣犯，未料上月底還是手癢，又因連續犯案遭警方逮捕，而檢方也在近日偵結，依竊盜罪起訴。

第一分局今天說明案情指出，事件發生在7月27日，台中市美村路上一家全家便利商店，店長盤點時赫然發現商品短少，調閱監視器驚見吳男順手牽羊，把四罐立頓奶綠和一本雜誌偷偷帶走，更讓人哭笑不得的是，隔天上午他竟還穿著同一套衣服再次現身。

這回他瞄準兩瓶蔬果汁和兩個冰淇淋，還用最「老派」的方式塞進褲襠，正準備大搖大擺走出店門時，幸好店長眼尖，一舉攔下並報案，才讓這場「養生竊盜秀」劃下句點。

警方到場逮人，查出吳男今年5月才剛刑滿出獄，短短不到3個月又重操舊業，面對詢問，他竟理直氣壯回應：「我沒錢又肚子餓，果汁是要喝的，雜誌是要看選情的！」一番「營養搭政治」的說詞，讓員警也不禁啼笑皆非。

警方指出，吳男雖然偷的東西金額都不高，但長年反覆作案，對超商與賣場造成相當困擾，其手法單純，專挑人多時段，趁店員分心時把商品塞進身上就走，由於多次在便利商店、超市犯案，警方早已對他相當熟悉，這次再犯也難逃法網。

