公廁當炮間！網路工程師3500元「援交」少女 判1年2月獲緩刑

男子找14歲少女援交，被判1年2月徒刑。（資料照攝）

2025/08/18 09:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名網路工程師劉男透過交友軟體「約炮」，把就讀國中的A女約出性交2次，完事後劉男固定給A女3500元「打炮費」。不料A女的媽媽無意間發現女兒身上竟藏有數千元現金，經逼問後才知「援交所得」。媽媽帶女兒到警局報案，警方將劉男違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦，該案雙方已和解，法官判處劉男有期徒刑1年2月，緩刑2年。

該案起訴書指出，劉男透過交友軟體詢問A女是否缺錢及是否願意與他人性交以換取零用錢，A女半推半就下答應。

第一次雙方約在伸港鄉濱海植物園內之公共廁所，兩人進入無障礙廁擁抱、舌吻、撫摸，再親吻A女之胸部，並令A女以手摩擦其陰莖，復以手撫摸A女之私處，後脫去其褲子及內褲，要求A女為其口交，完事後劉男給A女3500元。時隔一個月，兩人又約在伸港鄉某國小的廁所內，同樣進入無礙障廁間，完事後劉男同樣給3500元。

事後A女返家，母親在其衣物內發現千元大鈔，驚異有異，在逼問下女兒坦承做「援交」所得，母女倆到警局報案。

警方問劉男，「你不知對方才14歲」，劉回答，因對方有抽煙，樣子像16、17歲的高中生。

審理的法官表示，被告罔顧Ａ女對於性行為之認識程度及自主能力尚未臻至成熟，思慮亦未及成年人周詳，竟為滿足其個人私慾而以提供金錢作為對價，引誘Ａ女與其為性交行為，對於Ａ女身心健全及人格發展均生不良影響，行為殊值非難，惟考量其犯後坦承犯行，且業已與Ａ女達成調解。被告引誘少年為有對價之性交罪，共2罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑1年2月，緩刑2年。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法