台中午夜酒駕自撞噴飛2死 地面留下大片血跡

台中陳姓女子，昨晚酒後騎車行經大里國光路、中興路口，自撞路樹、燈桿造成2死，機車龍頭嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

2025/08/18 09:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中39歲陳姓女子昨天（17日）深夜近11點涉嫌酒後騎機車搭載55歲林姓男，行經大里區國光路、中興路口不明原因失控自撞路樹和燈桿，兩人傷勢嚴重送醫急救，陳女今天凌晨1點多宣告不治，林男凌晨3點多宣告不治；陳女抽血換算酒測值高達每公升1.2毫克，已嚴重超標，詳細肇事原因警方將進一步釐清。

這起自撞車禍發生在昨晚10點58分左右，當時陳女騎機車後方載林姓男子，從大里橋南往北行駛，過了大里橋行經國光路、中興路口時，卻失控自撞路樹和燈桿，現場一片狼藉，不僅機車車頭嚴重變形，且零件碎裂散落一地，地上還留有大片血跡。

救護人員趕到時，兩人現場都已無呼吸心跳，緊急做CPR急救，將傷勢嚴重的陳女和林男，分別送往大里仁愛醫院和亞大醫院急救，陳女在今天凌晨1點多搶救無效、宣告死亡；林男送院時傷勢嚴重，醫護人員持續急救，但搶救至今天凌晨3點48分仍宣告不治，詳細肇事原因和兩人關係警方將進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中陳姓女子，昨晚酒後騎車行經大里國光路、中興路口自撞路樹，樹幹上留下撞擊痕跡。（記者陳建志翻攝）

