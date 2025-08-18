影像曝光！苗縣休旅車自撞分隔島前輪撞飛險釀連環事故 父子受傷

1輛休旅車自撞分隔島，前輪撞飛，受創嚴重。（警方提供）

2025/08/18 09:14

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉台72線與客屬大橋路口，昨日下午發生休旅客車自撞分隔島事故，因撞擊力道大，車身180度轉向、左前輪撞飛，後方緊跟的車輛及時閃避，才未釀成連環撞，車內43歲蕭男與兒子受輕傷，自行送醫幸無大礙；蕭男向警方說，當時駕車載兒子欲到大湖鄉走走，一時間恍神釀禍。

警方調查，家住新北市的蕭男，昨日下午駕休旅車沿台72線西往東直行，行經至客屬大橋口時，從外側車道變換至內側車道，突然撞及路中分隔島，因撞擊力道大，車身180度轉向、左前輪撞飛，當時車流量大，一輛白色休旅車緊跟在後，緊急煞車，才未釀成連環撞。

蕭男與就讀國小的兒子，所幸僅輕微受傷自行就醫，這起事故並未波及其他用路人，蕭男經酒精檢測亦無飲酒情形，初步調查，蕭男稱是一時間恍神闖禍，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警分局今（18）日呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

休旅車自撞分隔島，前輪撞飛。（警方提供）

