爺帶8歲孫爬南三段釀2死 山友建議蓋緊急避難山屋

南投信義鄉可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

2025/08/18 08:40

〔記者張協昇／南投報導〕中央山脈南三段可樂可樂安山，16日發生2死山難，僅8歲蔣姓男童生還，由於南三段全程無山屋，沿途都必須搭營野宿，引發討論，即有山友建議應蓋緊急避難山屋，讓山友在劇烈氣候時避難；惟也有山友認為，從事登山等野外活動風險意識和觀念最重要，有無山屋不是造成山難主因，南二段有山屋，去年仍釀3死山難悲劇。

70歲陳姓高山嚮導帶8歲蔣姓外孫、63歲詹姓女山友爬南三段，途中遭楊柳颱風侵襲，在可樂可樂安山紮營，帳篷損壞滲水受困，16日蔣童發現外公、女山友失溫叫不醒，報案求救，惟陳、詹2人吊掛下山後送醫不治。

即有山友在臉書登山通報站質疑，為什麼南三段那麼長距離沒有一個避難山屋?既然已開放山林，何不在南三段建立幾個緊急避難山屋，不給住宿沒關係，但至少有緊急避難功能。有山友則說，因為一座山會有好幾個部會管理，各自為政，且高山蓋山屋並不容易。

但也有山友指出，有無山屋非山難主因，從事登山等野外活動，風險意識和觀念最重要，希望依賴別人冒風險建立的設施，爬玉山或合歡山等大眾路線是最適合的，因為也是長程縱走路線的南二段有多處山屋，去年仍釀3死山難悲劇。

中央山脈南三段16日發生2死山難，山友建議蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（玉管處提供）

