    首頁　>　社會

    男要求女友戒菸不成 竟當街持掃把追打成傷

    警方協助顏女送醫。（民眾提供）

    警方協助顏女送醫。（民眾提供）

    2025/08/18 07:12

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名郭姓男子今天凌晨與顏姓女友到鳳山區1間燒烤店消費，席間郭男要顏女戒菸不成，雙方起口角，郭男火大竟持店家掃把，當街追打顏女成傷後離去，事後又到醫院找顏女，警方將他依妨害自由罪嫌送辦；並依家庭暴力防治法進行通報。

    警方調查，嫌疑人郭姓男子（27歲）與顏姓女子（23歲）剛認識交往1週，今天凌晨到鳳山區1間燒烤店消費，席間郭男要顏女戒菸，顏女不願意，雙方發生口角爭執。

    郭男火大竟持店家掃把，當街追打顏女成傷，店家一度勸架，民眾協助報警，鳳山警分局新甲所接獲民眾通報發生男女糾紛，線上警組趕赴現場處理，郭男已不見蹤影。

    顏女左肩膀及背部等多處擦挫傷，警方呼叫救護車，協助顏女送醫治療，所幸沒有生命危險；警方也到院戒護顏女安全，郭男果然到醫院找顏女，警方將郭男查緝到案。

    由於顏女不願提出傷害告訴，警訊後將郭男依涉妨害自由罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦；另依家庭暴力防治法進行通報。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    警方將郭男依法送辦。（民眾提供）

    警方將郭男依法送辦。（民眾提供）

