獨家》義消、工程師猥褻女童、性交拍照還錄影分享

義消、工程師猥褻女童、性交拍照還錄影分享，2人均被判刑。示意圖。（資料照）

2025/08/17 23:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕經營工程行並擔任義消的陳姓男子，在妻子即將臨盆之際，與另一名陳姓工程師，加入社群軟體Telegram群組，常交流兒童或少年性影像並尋找可拍攝的獵物。兩人找上苗栗縣就讀國小的女童，擔任工程師的陳男甚至在圖書館旁猥褻女童，甚至又聯繫另一名涉案的鄭男找來女童拍攝性影像。直到女童家長發現報警偵辦，揪出惡狼。

經苗栗地方法院審理，擔任義消陳男被依媒介使兒童被拍攝性影像罪，處有期徒刑3年8個月、教唆對於未滿14歲之女子為性交，處有期徒刑4年；職業為工程師的陳男則因對於未滿14歲之女子為性交，處有期徒刑3年10個月與4年2個月、交付兒童性影像罪兩案，各處有期徒刑1年6個月、引誘使兒童自行拍攝性影像罪，處有期徒刑3年6個月；鄭男犯行另案審理。

陳姓義消透過社群軟體得知女童有意拍攝性影像賺錢後，先介紹給陳姓工程師與鄭男認識。陳姓工程師先在一處圖書館旁拍攝鄭男與女童性影像，再傳給陳姓義消觀賞。

陳姓義消之後以試鏡為由，介紹鄭男與女童在住處拍攝性影像；陳姓義消更唆使陳姓工程師讓女童換上制服後，拍攝陳姓工程師與女童在汽車旅館性影像。

2人因另涉及其他違反兒童及少年性剝削防制條例案件，苗栗地院法官審理後先依法各自判刑，應執行有期徒刑待兩人所犯罪刑全部確定後，再由檢察官聲請定應執行刑期，全案已上訴。

