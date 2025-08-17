失溫缺糧帳篷又破損 救難人員推測：外公、女山友盡力守護8歲童生還

南三段發生2死1生還山難，倖存的8歲男童在山區未失溫，還有東西可吃，救難人員推測是外公、女山友全力守護，才有機會獲救生還。（民眾提供）

2025/08/17 23:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南三段發生失溫山難釀成2死，僅8歲蔣姓男童生還；救難人員透露，外公、女山友吊掛下山後衣物全濕，蔣童稱受困山上沒什麼食物，但餓了他都有糖可吃，即便帳篷滲水又缺糧，但他一直有東西吃，研判是外公、女山友為了照顧蔣，仍全力設法讓他有辦法支撐下去，而蔣面對至親逝去，仍冷靜求生，超齡表現讓人敬佩又不捨。

救難人員表示，蔣童稱外公16日早上還有跟他講話，但之後就跟女山友一樣叫不醒，當下他拿外公手機求救，但因無法解鎖，便打119報案，詎料營地沒訊號，他便機警的跑到先前外公曾打過電話的地點求援，並順利完成報案，之後空勤直升機搜救人員到場，也是蔣帶往營地救人，蔣童冷靜沒有放棄求救，讓大人也感佩服。

蔣童也稱，因颱風侵襲，導致帳篷破洞滲水壞掉，雖然受困山區沒什麼食物，水也不太夠，但他一直都有東西可吃，餓了就吃糖。

救難人員說，外公、女山友在吊掛下山後，被發現身上衣物全濕，尤其鞋內都是水，腳全都泡水，但蔣童卻仍全身乾燥，未有失溫，推測蔣能生還，應該是大人們做了很多努力，加上蔣也沉著報案，才能幸運生還。

