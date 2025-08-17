為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    7旬翁拾回廢鐵冒煙鄰嚇壞 警消到場赫見2枚未爆彈

    軍方將2枚未爆彈裹上防爆毯並帶回處理。（民眾提供）

    軍方將2枚未爆彈裹上防爆毯並帶回處理。（民眾提供）

    2025/08/17 21:22

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉傳出未爆彈驚魂事件，1名長年拾廢鐵的7旬洪姓老翁日前從周邊堤防道路意外撿到2枚生鏽未爆彈，今（17）日下午鄰居發現老翁堆置廢鐵處冒出陣陣白煙，趕緊報警。軍、警、消到場後拉起封鎖線，經過近3個小時，軍方將砲彈裹好防爆毯後帶回銷毀。

    下午1點40分左右，鄰居發現老翁放置廢鐵處冒出陣陣白煙並報案，大約2點10分消防人員到場查看，才發現疑似是2枚砲彈，通知110及國軍前往，警方到場後拉起封鎖線，並請老翁及鄰居先遠離現場。

    民眾表示，老翁不斷在現場阻止警消進入處理，更大剌剌拿著砲彈，一時氣不過還摔在地上，幸好沒有摔到彈頭，否則後果不堪設想。

    下午4點半左右，國軍將2枚砲彈裹上防爆毯後帶回銷毀，終於結束這場未爆彈驚魂記。當地民眾表示，目測砲彈有半個手臂長，當地常有國軍在砲陣地射擊演練，所以有些家境不好民眾會撿拾砲彈殘骸變賣補貼家用，這次疑似是拾獲75山砲，是早期星光部隊所用，至今相當罕見。

    洪翁表示，他當時在附近堤防道路斜坡拾獲，沒想到竟然是2枚未爆彈，經過勸說才知道「代誌大條」，之後再也不敢亂撿東西回家。

    警方表示，到場封鎖現場以避免危害，並通報軍方未爆彈處理小組處理，經軍方處理後已安全移置，呼籲民眾若發現疑似未爆彈或可疑物品，請立即通報警方或消防單位，切勿自行搬動，以確保安全。

    雲林縣莿桐鄉老翁撿拾廢鐵傳出未爆彈驚魂。（民眾提供）

    雲林縣莿桐鄉老翁撿拾廢鐵傳出未爆彈驚魂。（民眾提供）

