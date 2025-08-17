小港機場驚傳猥褻女清潔工 色狼竟是派遣工程員

派遣在高雄國際小港機場負責維修工程員，涉嫌猥褻女清潔工，被高雄高分院判刑。（情境照）

2025/08/17 20:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄國際小港機場驚傳色狼﹗派遣機場維修水電楊姓工程員，涉嫌在女廁撫摸女清潔工胸部，還說：「你胸部滿大的，大概幾罩杯？可不可以摸你下面？」等語，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年。

據了解，被告李男為某工程公司職員，派遣在高雄高雄國際小港機場，執行水電系統設備操作維修工作﹔被害人甲女則是機場清潔人員。

請繼續往下閱讀...

2024年3月27日晚上9點多，甲女在國內線航廈金龍廳女廁，正在收拾清潔工具，李男見四下無人，假借巡視名義進入，先假意向她問候，隨即涉嫌強行伸手抓她胸部，再雙手環抱。

航警局高雄分局接獲甲女報案，辦案人員傳喚楊男到案說明後，依強制猥褻罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴。

楊男則坦承進入女廁，但辯稱僅止於聊天、問候，並指甲女指控內容，與事實不符。

高雄高分院調查，據甲女陳述，案發當時楊男看著她身體說：「姐姐，你很漂亮，你身材很好，可不可以摸你胸部？」等語，及她後來向有關人提及此事，並有受驚、浮躁及害怕之受創反應，仍然判處楊男有期徒刑1年，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法