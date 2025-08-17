員林街頭驚魂！男持菜刀狂砍汽機車 警逮人扣刀、建請羈押

黃男手持菜刀，騎腳踏車逆向。（民眾提供）

2025/08/17 18:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中正路今（17）日中午驚傳持刀砍車事件！一名33歲黃姓男子騎腳踏車逆向，手持菜刀對沿途汽機車揮舞，造成至少一輛自小客車後照鏡毀損，恐怖行徑嚇壞路人。警方獲報立即展開追緝，5小時內將黃男逮捕到案，並查扣一把生鏽菜刀，全案依恐嚇危安、公共危險罪嫌移送法辦。由於黃男精神狀況不穩，警方建請檢方預防性羈押，避免再犯。

根據監視器畫面顯示，黃男身穿深色大衣，騎著腳踏車逆向於中正路上，右手持刀不斷對過往車輛揮砍，多輛汽機車緊急閃避，但仍有一輛自小客車後照鏡遭破壞。目擊民眾表示，黃男行為詭異，沿途喃喃自語，見到車輛就揮刀，嚇得路人紛紛走避。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，黃男案發前曾無故進入路邊店家咆哮，與業者發生口角後遭驅離，不料竟騎上腳踏車掏出預藏菜刀，沿街破壞車輛洩憤。員林警分局獲報後立即成立專案小組，鎖定黃男身分，最終在下午4時47分將他逮捕。

警方表示，黃男為無業遊民，精神狀態不穩定，隨身攜帶的生鏽菜刀疑為作案工具。考量其行為已嚴重危害公共安全，加上有再犯之虞，訊後除依法送辦，也建請檢方聲請預防性羈押，以維護社會安寧。

黃姓男子騎腳踏車持菜刀，恐怖行徑嚇壞路人。（民眾提供）

黃男逆向騎車，持刀攻擊路過車輛。（民眾提供）

黃男持菜刀對沿途汽機車揮舞，造成至少一輛自小客車後照鏡毀損。（民眾提供）

