為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    員林街頭驚魂！男持菜刀狂砍汽機車 警逮人扣刀、建請羈押

    黃男手持菜刀，騎腳踏車逆向。（民眾提供）

    黃男手持菜刀，騎腳踏車逆向。（民眾提供）

    2025/08/17 18:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市中正路今（17）日中午驚傳持刀砍車事件！一名33歲黃姓男子騎腳踏車逆向，手持菜刀對沿途汽機車揮舞，造成至少一輛自小客車後照鏡毀損，恐怖行徑嚇壞路人。警方獲報立即展開追緝，5小時內將黃男逮捕到案，並查扣一把生鏽菜刀，全案依恐嚇危安、公共危險罪嫌移送法辦。由於黃男精神狀況不穩，警方建請檢方預防性羈押，避免再犯。

    根據監視器畫面顯示，黃男身穿深色大衣，騎著腳踏車逆向於中正路上，右手持刀不斷對過往車輛揮砍，多輛汽機車緊急閃避，但仍有一輛自小客車後照鏡遭破壞。目擊民眾表示，黃男行為詭異，沿途喃喃自語，見到車輛就揮刀，嚇得路人紛紛走避。

    警方調查發現，黃男案發前曾無故進入路邊店家咆哮，與業者發生口角後遭驅離，不料竟騎上腳踏車掏出預藏菜刀，沿街破壞車輛洩憤。員林警分局獲報後立即成立專案小組，鎖定黃男身分，最終在下午4時47分將他逮捕。

    警方表示，黃男為無業遊民，精神狀態不穩定，隨身攜帶的生鏽菜刀疑為作案工具。考量其行為已嚴重危害公共安全，加上有再犯之虞，訊後除依法送辦，也建請檢方聲請預防性羈押，以維護社會安寧。

    黃姓男子騎腳踏車持菜刀，恐怖行徑嚇壞路人。（民眾提供）

    黃姓男子騎腳踏車持菜刀，恐怖行徑嚇壞路人。（民眾提供）

    黃男逆向騎車，持刀攻擊路過車輛。（民眾提供）

    黃男逆向騎車，持刀攻擊路過車輛。（民眾提供）

    黃男持菜刀對沿途汽機車揮舞，造成至少一輛自小客車後照鏡毀損。（民眾提供）

    黃男持菜刀對沿途汽機車揮舞，造成至少一輛自小客車後照鏡毀損。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播