    首頁　>　社會

    撒釘怪客警分局前挑釁？台中松竹崇德路口多車輪胎中招

    民眾在社群貼文表示，車胎疑在台中北屯區松竹路崇德路口被釘子刺破。（擷取自Threads網友i_am_heidihsu）

    2025/08/17 18:30

    〔記者許國楨／台中報導〕「大家注意！這路口出現釘子！」台中市第五分局昨（16）日晚間10時30分接獲報案，一名駕駛表示，當天下午約2點經過松竹路與崇德路口，返家後發現輪胎遭釘子刺破，懷疑路口有人惡意撒釘。警方獲報查處，現場並未發現異常，後續將持續追查釘子來源，以防止再度影響用路人安全。

    消息曝光後，立即在社群平台Threads上引發熱議，一名網友貼文警告：「大家注意，松竹二段崇德路口（梨子咖啡館附近），這裡有釘子掉落…我是第二台中招的，現在已經第三台車進來補胎了！」貼文底下有不少人回覆表示擔憂，直呼「開到這裡要小心啊」、「這要是機車壓到，太危險了」。

    附近輪胎行業者證實，16日接連有車主前來補胎，「光是昨天就有至少5輛車都是同一個路口中釘子，狀況真的不尋常。」對此，不少網友懷疑是否真有「撒釘怪客」作亂，畢竟該路口正對著警分局門口，若真有人惡意為之，實在太囂張。

    警方今天強調，目前尚未發現有人惡意撒釘，但會持續調閱監視器、追查釘子來源；同時也呼籲，若民眾行經道路發現異常物品或疑似危險情況，應立即通報警方，避免更多車輛受害，共同維護交通安全。

