婦人北宜墜谷獲救後住處失火身亡 夫是宜蘭員山醫院院長

宜蘭三星一棟農舍昨天傍晚失火，造成王姓女屋主罹難，呂姓丈夫受傷住院，消防人員到場勘驗調查。（民眾提供）

2025/08/17 17:45

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一棟2層樓農舍昨天傍晚5點失火，13日在北宜公路開賓士墜谷獲救的63歲王姓女屋主不幸罹難，她的67歲呂姓丈夫受傷住院，由於過程離奇，死因啟人疑竇。經查，呂男為宜蘭員山醫院院長，是身心科方面主治醫師。

事發當時，呂姓丈夫在農舍外庭院除草，聽到屋內傳出轟然聲響，趕緊衝進去把妻子救出來，王女因嚴重燒燙傷，失去生命徵象，消防局獲報後派員滅火，半小時內就撲滅火勢，呂男與王女由救護車送醫急救。

王女傷勢嚴重宣告不治，呂男有吸入性嗆傷、必須住院觀察。王女13日駕車在頭城北宜公路墜落80公尺深的山谷，3天後卻因住處火警身亡，由於過程離奇，死因啟人疑竇。

消防局火調科今天（17日）勘驗火場，一樓客廳沒有電器引燃跡象，排除電線走火，現場沙發被燒得剩下骨架，初步認定是起火點，燃燒面積約3坪，現場無油漬味及可疑瓶罐，已採集相關跡證送消防署鑑定。

王姓婦人與呂姓丈夫是台北人，在宜蘭縣三星鄉置產，子女都在國外，平時僅夫妻2人同住。鄰居說，夫妻倆從外縣市搬來，跟左鄰右舍鮮少互動，不清楚他們的家庭狀況。

警方下午到醫院為呂姓丈夫製作筆錄，呂男指稱，火災發生時，他第一時間衝進火場，把妻子救出來施以急救，但當時已無生命徵象。呂男是身心科醫師，曾任台北榮總精神部主治醫師、三軍總醫院北投分院院長、國軍花蓮總醫院副院長及醫療部主任，退休後搬到宜蘭，在員山醫院服務10多年，據了解，他的妻子王姓婦人沒有身心方面就診紀錄。

火災發生後，王姓婦人丈夫被送醫急救。（民眾提供）

消防人員進入火場拍照蒐證。（民眾提供）

王姓婦人13日駕駛賓士在北宜公路墜谷獲救後，與丈夫相擁而泣。（資料照，民眾提供）

