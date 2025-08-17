為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    花蓮化仁海堤發現男屍疑因毒品交易金錢遇害 嫌犯收押

    花蓮縣吉安鄉化仁海堤11日凌晨發現一具男屍，警方調查後發現是遭人毆打致死，逮捕呂姓男子到案。（民眾提供）

    2025/08/17 16:52

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉化仁海堤11日凌晨發現一具男屍，警方獲報後到場發現為經常在吉安一帶流浪的61歲游姓男子，不過身上有遭毆打痕跡懷疑死因不單純，經過連日調查後發現疑似游男為了毒品交易金錢問題，與呂姓男子酒後爭吵，遭呂男打死，昨依殺人、重傷害致死等罪嫌移送法辦，呂嫌遭法院羈押獲准。

    11日凌晨1點多，民眾在吉安鄉化仁海堤上，發現一名男子明顯死亡，吉安警分局接獲報案後，立即趕往現場調查，並通報花蓮縣警察局鑑識科人員採取指紋比對，確認死者身分為家住秀林鄉崇德村、61歲的游姓男子。據了解，游男平時在吉安鄉光榮村一帶流浪，也經常與光榮村居民聚會，附近的民眾都彼此認識，對游姓男子進行解剖相驗後發現死因不單純。

    據了解，游姓男子10日晚間與呂姓男子在吉安化仁海堤附近烤肉喝酒，疑似為了毒品交易的金錢糾紛起口角後，呂姓男子把鑰匙當成手指虎握著對游男毆打，把游男打趴在地就離開現場，呂男回家後覺得不對勁又回到現場發現游男完全沒有氣息，跑去通知游男家屬，辯稱說二人喝酒到一半游男突然倒地不起，警方到場後發現游男身上有外傷，懷疑內情不單純。

    警方報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦展開調查，由於現場沒有監視器，警方四處訪查並擴大調閱週邊的監視器，並鎖定45歲呂姓男子涉嫌，游男相驗後胸腔肋骨斷裂、內出血，確定遭人毆打致死，檢警蒐集相關跡證後，警方14日持拘票把呂男拘提到案，呂男才坦承動手，訊後依殺人既遂與傷害致死罪送花蓮地檢署偵辦，遭法院羈押獲准。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

