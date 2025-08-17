為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    OTP驗證碼千萬別亂給 網友購買GD周邊遭盜刷18萬

    警政署提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

    警政署提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

    2025/08/17 16:43

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過廣告推播或網路交易，誘騙民眾提交OTP（一次性密碼）驗證碼，導致信用卡遭盜刷，造成重大損失。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享，有受害人網路購賣韓國天王GD（權志龍）的周邊商品，結果信用卡遭盜刷18萬元。警方提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。

    警政署165打詐儀錶板指出，有民眾上個月在Instagram看到廣告推播，有賣家在賣韓星權志龍的周邊商品，由於價格合理，便直接私訊對方帳號「雨欣」，對方表示可用7-11賣貨便交易，隨即傳送連結，當民眾點進去下單時，畫面跳出「未完成實名制認證」提示，要求聯繫線上客服。

    被害民眾加入「7-Eleven賣貨便線上客服」，對方表示是客服副理，說為防止詐騙，要求買家、賣家都要先驗證帳戶是本人，否則無法交易。

    對方接著傳一個7-11賣貨便的實名制網站連結，要求用信用卡認證，並註明不會請款，當被害民眾輸入信用卡號與OTP驗證碼後，隨即被盜刷一筆新台幣18萬元的款項，這才知受騙立刻聯絡銀行客服和到派出所報案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播