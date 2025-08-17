OTP驗證碼千萬別亂給 網友購買GD周邊遭盜刷18萬

警政署提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。（記者姚岳宏攝）

2025/08/17 16:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過廣告推播或網路交易，誘騙民眾提交OTP（一次性密碼）驗證碼，導致信用卡遭盜刷，造成重大損失。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享，有受害人網路購賣韓國天王GD（權志龍）的周邊商品，結果信用卡遭盜刷18萬元。警方提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。

警政署165打詐儀錶板指出，有民眾上個月在Instagram看到廣告推播，有賣家在賣韓星權志龍的周邊商品，由於價格合理，便直接私訊對方帳號「雨欣」，對方表示可用7-11賣貨便交易，隨即傳送連結，當民眾點進去下單時，畫面跳出「未完成實名制認證」提示，要求聯繫線上客服。

被害民眾加入「7-Eleven賣貨便線上客服」，對方表示是客服副理，說為防止詐騙，要求買家、賣家都要先驗證帳戶是本人，否則無法交易。

對方接著傳一個7-11賣貨便的實名制網站連結，要求用信用卡認證，並註明不會請款，當被害民眾輸入信用卡號與OTP驗證碼後，隨即被盜刷一筆新台幣18萬元的款項，這才知受騙立刻聯絡銀行客服和到派出所報案。

