男子欠債竟以兒女生命要脅還騷擾老婆娘家 法官判離

2025/08/17 16:22

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子阿偉（化名）自2013年與妻子小琪（化名）結婚。小琪近來向法院聲請離婚，指阿偉婚姻期間難以控制自身脾氣，並且在外有不少欠債，常從家中拿錢，小琪若不從，阿偉便以一對兒女性命要脅，甚至騷擾小琪娘家，且長期離家，小琪不堪困擾故聲請離婚。苗栗地院法官審理後，判准2人離婚，2人子女權利義務之行使負擔，由小琪任之。

小琪稱，因阿偉不時在家中對她與小孩大小聲，甚至以孩子生命威脅要錢，娘家也被騷擾，導致小琪長期抑鬱，需依靠藥物才能入睡。小琪也主張，阿偉長期未善盡撫養孩子義務，且分居2年請求判決離婚，並請求未成年子女親權酌定。

阿偉並未出庭，經苗栗地院聯繫後，阿偉稱對小琪已無感覺，不會再回家，尊重小琪離婚意願，同意子女由小琪照顧。

2人小孩稱，「沒有看到爸爸回家，爸爸沒有住在家裡很久了」。

苗栗地院法官審理後認為，阿偉主觀上已無維繫婚姻意願，可見兩造間婚姻無回復希望。法官也說，且任何人處於小琪同一情況下，均不願繼續維持婚姻生活。另就離婚事由觀之，認應以阿偉可歸責程度較高，故判准2人離婚。

