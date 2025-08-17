為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台版百慕達？曾迷航7小時 台中婦2度看診完卡關

    張婦在中華路夜市一帶迷途路倒，員警趕往關心。（圖由警方提供）

    張婦在中華路夜市一帶迷途路倒，員警趕往關心。（圖由警方提供）

    2025/08/17 16:16

    〔記者許國楨／台中報導〕台版百慕達？台中市張姓婦人前天騎機車到醫院看診，不料返家途中意外騎到中華路夜市一帶迷途，最後體力不支倒在路口，而這也是她最近1個月內2度迷航，前一次甚至迷路高達7小時，所幸都有熱心民眾協助報案，得以在警方協助下順利返家。

    台中市第一分局大誠分駐所前晚接獲報案，中華路與中山路口有婦人倒臥路旁，巡佐簡文堂、警員林冠維火速趕抵，發現是1名74歲張姓婦人，經詢問得知，她當日下午前往衛福部台中醫院就診，返家途中不慎迷失方向，雖曾向路人問路，但卻誤打誤撞騎到中華路夜市附近。

    最後體力不支之下，只能無助地倒在紅綠燈旁，所幸被路人發現報案，警方確認張婦並無受傷，且她表示「不需要就醫，只想回家」，但因方向感混亂，必須先回到台中醫院才能辨認返家路線，員警體恤其難處，決定開巡邏車在前方引導，將她護送回醫院。

    果然，張婦重新辨識出返家方向，終於順利返回大里住處，她頻向警方道謝，對於這份及時援助感激不已，但這已非張婦首次迷途，上月中旬她同樣是在醫院就診後返家時走錯路，一路徘徊了長達7小時，凌晨才在中華路與台灣大道路口向民眾求助。

    當時同警所員警賴昺丞、魏湘芸2名員警載她回大里住處，張婦還曾拿出200元欲補貼油資被婉拒，沒想到短短1個月竟再度同一帶「卡關」，這片街區成了彷彿「台版百慕達三角」。

    警方引導張婦回到台中醫院，張婦這才認出回家的路。（圖由警方提供）

    警方引導張婦回到台中醫院，張婦這才認出回家的路。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播