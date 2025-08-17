為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    改裝車深夜「炸街」惹民怨 高市週末夜攔查665輛

    市府深夜聯合稽查改裝車輛。（圖由高市環保局提供）

    2025/08/17 15:06

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局16日下午及晚間聯合警察、監所擴大攔檢取締改裝車，共出動近150人力，針對17處噪音陳情熱區及車輛改裝熱點進行稽查，共攔查665輛車輛，其中改裝排氣管未經認證共48輛，經原地現場檢測有2輛噪音超標，將依交通管理處罰條例及噪音管制法開罰。

    環保局表示，因屢有民眾陳情改裝車輛深夜「炸街」噪音擾民，高市府啟動「寧靜專案」鎖定17處陳情熱點包含博愛路、中山路等市區主要道路，以及大同一路、明誠路、七賢路、中山東路和翠屏路等特定區域，共攔查665輛車輛，警察局及監理所查獲違法交通相關規定共開立62件，其中改裝排氣管未經認證共48輛，環保局則查有疑似噪音車輛通知到檢共17輛，亦藉由原地現場檢測有2輛噪音超標。

    環保局提醒，自今年起機車排氣管改裝已納入監理所驗車檢驗項目，一旦被查獲違反規定，除了將依道路交通管理處罰條例第16條逕行裁處900元至1800元罰鍰外，若經通知到檢後仍噪音超標，還會被依噪音管制法加罰1800至3600元，並且會被要求限期改善。

    更重要的是，沒有經過認證的改裝排氣管，就算修好未超過噪音標準，也要自費到環境部許可的實驗室通過檢測並完成認證，才能合法上路，否則將會面臨連續開罰。

    稽查人員針對車輛現場執行噪音檢測。（圖由高市環保局提供）

