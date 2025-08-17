土城弒母逆倫血案！高大成：死刑不執行助長殺人風氣

高大成說，死刑不執行助長殺人風氣。（資料照）

2025/08/17 15:10

〔記者許國楨／台中報導〕「不執行死刑，社會上的殺人案件只會更多！」針對新北土城弒母案，法醫高大成表示，長期以來台灣雖有死刑制度，卻遲未執行，已導致刑罰的威嚇力消失，甚至有人犯案後冷言冷語地表示「反正法官也不會判死刑」，這樣的心態對社會秩序危害甚鉅，人民安全感也被掏空。

新北市土城區昨（16）日晚間發生令人震驚的逆倫血案，76歲郭姓男子疑因長期與93歲母親溝通不良，當天傍晚雙方發生口角後，竟持刀殺害母親，隨後又企圖自戕。警方到場後封鎖現場採證；目前母親確認身亡，至於郭男還在加護病房救治中。

請繼續往下閱讀...

高大成指出，郭男與母親相處緊張，發生口角後竟持刀砍殺母親，再自傷腹部與頸部。從傷口位置來看，母親胸口與心臟遭刺，明顯顯示殺人意圖；反觀郭男自戕，卻未造成致命傷，顯示腹部因神經密布，刺下去疼痛劇烈，常導致無法完成自殺，而本案是否涉及預謀，仍須調查刀具是否事前準備。

高大成更強調，無論本案是否單純衝動或長期壓力導致，殺害直系尊親屬在法律上絕對不能被原諒，他直言，這起案件再次凸顯死刑遲遲未執行的問題，讓司法的威懾力蕩然無存。

「社會上接二連三的凶殺案，正是因為兇手知道最重頂多無期徒刑，根本不怕法律。」高大成說，若國家無法展現刑罰的執行力，人民的安全感將逐漸喪失，悲劇也可能一再上演，司法除了關注加害人，更應保障被害人的公平正義，避免社會陷入惡性循環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法