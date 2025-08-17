為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    嘉縣民和國中棒球隊車禍8傷 教練昏迷指數好轉、2球員昏睡插管

    嘉義縣民和國中棒球隊日前在國道發生嚴重車禍。（資料照）

    嘉義縣民和國中棒球隊日前在國道發生嚴重車禍。（資料照）

    2025/08/17 14:26

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊15日下午完成移地訓練，由許姓教練駕駛廂型車載7名球員返嘉義途中，在國道三號官田路段撞上緩撞車翻覆，車上8人均受傷送醫，許男遭猛力撞擊頭破血流，因顱內出血傷勢最嚴重，目前在柳營奇美醫院加護病房持續觀察，仍然昏迷，不過目前指數已有好轉。

    車禍事故後，民和國中校友、家長與番路鄉親紛紛湧入「民和國中棒球隊（嘉縣番路野球）」臉書社團，留言「平安」、「加油」、「願神保佑教練孩子們平安早日康復」等語，為棒球隊受傷教練、球員集氣與祈福。

    民和國中校長邱獻萱說，棒球隊學生都是國一、國二生，15日下午自高雄市完成移地訓練，師生分乘兩部車返回嘉義，其中一部車已經回到學校，才得知許姓教練等師生發生車禍。

    邱獻萱表示，8名傷者中，教練與4名球員還在加護病房觀察，其中教練因顱內出血、顱骨有缺損，現透過腦壓監測器持續監測，昏迷，但指數好轉；在柳營奇美醫院治療的陳姓球員、成大醫院接受治療的黃姓球員，一度昏迷，經急救後，現在叫他們時會醒來，昏睡插管中。

