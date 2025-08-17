南三段山難桃園特搜義消詹雅筑不幸身亡 同儕震驚不捨

桃園市消防局特種搜救義消大隊助理幹事詹雅筑，昨不幸在南投發生山難身故，讓同儕震驚、不捨。（圖擷取自詹雅筑臉書）

2025/08/17 14:27

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市70歲陳姓男子8日帶著8歲蔣姓孫子及63歲詹姓女山友登山，攀登南三段，12日遇上楊柳颱風過境在可樂安山紮營，卻因帳篷損壞滲水而滯留，16日上午陳、詹疑因失溫，蔣童叫不醒2人、拿阿公手機報警，南投縣消防局獲報請求空勤直升機支援吊掛，最後僅蔣童生還，陳男與詹女身亡；桃園市消防局今（17）日證實，這起山難中不幸身故的詹雅筑是該局特種搜救大隊義消，她長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱，傳出不幸事故，讓人震驚、不捨。

桃市消防局表示，詹女為桃園市山岳協會成員、資深登山者與特搜義消，她熱愛山岳，具高山嚮導資格，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱；詹女於2012年加入桃園市特搜義消第一分隊，2018年升任特搜義消大隊助理幹事，她性格較為獨立，行事低調卻認真負責，長年投入山岳運動及義消服務，是同儕眼中可靠的夥伴。

桃市消防局特搜大隊組長蔡翔宇表示，可能因年紀已長，詹女近年來已較少接觸大隊義消事務，但仍然熱愛山林，臉書上經常有登山攻抵貼文動態；對於她不幸亡故，特搜大隊與特搜義消大隊今天上午聞訊都非常震驚、不捨，相關幹部將前往關心並協助家屬，另將提供義消團體喪葬補助，因她非服勤出勤遇難，團險部分恐無法請領。

桃園特搜義消大隊助理幹事詹雅筑具高山嚮導資格，她熱愛山林，臉書常有登山攻頂貼文動態。（圖擷取自詹雅筑臉書）

