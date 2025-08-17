賓士男懷疑外送員是檢舉達人 台南街頭上演追逐驚魂

網友在社會事新聞影音社群po文指，一名賓士車男駕駛懷疑騎機車的外送員是檢舉達人，下車企圖追逐外送員。（取自社會事新聞影音）

2025/08/17 13:57

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群「社會事新聞影音」po上1段影音說，16日晚間9點半，在台南市安南區1處路口，1輛賓士轎車男駕駛懷疑騎機車的外送員是檢舉達人，追到下個路口、企圖追打對方，幸外送員機警加速逃離。警方調查，賓士車停在紅線上，會依法開罰；同時釐清賓士駕駛男身分，通知到案說明。

網友表示，16日晚間9點半許，在台南安南區安和路5段與安昌街口，1輛深色賓士轎車於紅燈時在路口停等，賓士車男駕駛可能看到騎機車的外送員頭上有行車紀錄器，懷疑外送員是檢舉達人，就尾隨到下個路口下車欲追打外送員。

影片顯示到下個路口時，賓士車停在外送員後方的路旁紅線上，車內男駕駛大聲呼喊：「帥哥，你檢舉我，是嗎？喂！」，賓士男可能見外送員沒動靜、不理會，最後下車欲追逐外送員。外送員見路口號誌轉為綠燈，怕與後方追上來的賓士男發生糾紛，隨即催油門、加速離去。

轄區南市警三分局表示，對此案已調閱相關監視器影像，待釐清賓士車男駕駛身分後，通知到案說明；另賓士車駕駛於紅線上違停行為，依違反道路交通管理處罰條例第56條告發，可處600元以上1200元以下台幣罰鍰。警方呼籲民眾行車應遵守交通規則，共同維護用路人安全。

