台中西區交通事故攀升15％！怵目驚心車禍片警示 嚴抓5大肇因

警方加強取締違規停車。（警方提供）

2025/08/17 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區交通事故近來明顯攀升，統計至今年7月底，全般事故共發生1641件，較去年同期增加219件，增幅約15％，肇因大多是未保持行車安全距離、轉彎車未禮讓直行車、闖紅燈、起步時未注意安全，以及無號誌路口未依規定讓車等違規行為，警方除拍宣導片警示，也強調將針對這5大高肇因違規加強取締。

第一分局進一步分析，事故熱點前3名分別為台灣大道二段、忠明南路及美村路一段，其中忠明南路發生204件，比去年同期增加63件最多，主因為未保持安全距離、轉彎未讓直行及闖紅燈；美村路一段則發生193件，增加41件，常見違規是起步未注意安全、以及無號誌路口未依規定讓車。

請繼續往下閱讀...

而這些路段商業活動與通勤人車流量集中，事故多發生在中午12至14時與下班16至20時的尖峰時段，為了讓民眾切身體會違規危險性，特別將實際車禍事故影像重新剪輯，製作成交通安全宣導片，片中可見騎士遭撞擊後人車分離、甚至「噴飛」驚險瞬間，畫面令人怵目驚心。

除影像宣導外，警方也走入勤美商圈，請店家協助張貼「請勿違規停車」海報，並向顧客宣導駕車務必遵守速限、保持安全距離，購物結束要從路邊起步時，一定要先確認左後方有無來車，避免發生意外，同時，針對闖紅燈、超速、轉彎不依規定、違規停車等5大高肇因違規加強取締。

警方針對針對闖紅燈等5大高肇因違規加強取締。（警方提供）

警方到勤美商圈宣導。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法