    社會

    好消息！民和國中棒球隊國道車禍 原插管重傷學生已拔管自主呼吸

    南市體育局長陳良乾探視傷者。（台南市府提供）

    2025/08/17 13:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義民和國中棒球隊15日於國道3號北上官田段發生車禍，造成1名教練及7名學生輕重傷；目前傷者狀況大多穩定，惟包括教練在內有4人仍在加護病房觀察。今天陸續傳出好消息，原插管治療的重傷學生，已拔管可自主呼吸；多位學生可對談。據轉述，受傷較輕的學生送醫第一時間問的是，「以後還能打球嗎？」讓陳良乾聽了很難過。

    台南市體育局長陳良乾昨、今兩天分別前往柳營、佳里、永康奇美醫院與成大醫院探視傷者並慰問家屬。陳良乾今表示，許姓教練傷勢嚴重意識模糊，開刀後目前仍在加護病房觀察；另1名傷勢嚴重的學生第一時間即送往成大開刀，傷及左小腿及整個左大腿被削掉大塊肉，當下插管急救、緊急開刀，今天上午已拔管可以自主呼吸，但仍需在加護病房觀察。

    陳良乾說到，在普通病房的學生也仍在觀察，但意識清楚可以對談；提及事發當時，隊員們大多在車內睡覺，驚醒時已經是一片混亂。據轉述，受傷相對較輕的學生送醫第一時間問的是，「以後還能打球嗎？」讓陳良乾聽了很難過；而受傷較重的學生，左大腿被削掉一大塊肉，這個學生身形本來就很瘦小，父親希望能削肉補到孩子左大腿，但仍需醫生評估。

    南市體育局長陳良乾探視傷者並慰問家屬。（台南市府提供）

