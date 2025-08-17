為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中自小客車疑起步不慎 機車騎士撞上送醫不治

    莊姓騎士昨天深夜騎車行經龍井區中華路1段，王姓男子開車從路邊起步撞上，莊男摔車送醫不治。（圖由民眾提供）

    莊姓騎士昨天深夜騎車行經龍井區中華路1段，王姓男子開車從路邊起步撞上，莊男摔車送醫不治。（圖由民眾提供）

    2025/08/17 13:54

    〔記者陳建志／台中報導〕台中莊姓騎士（22歲）昨天深夜10點多騎車行經龍井區中華路1段，1輛由王姓男子（61歲）駕駛的自小客車從路邊起步匯入外側車道，莊姓騎士從後方過來閃避不及撞上，莊男全身多處受傷現場已無呼吸心跳，經送醫急救仍不治，王男依過失致死移送法辦，詳細肇事責任和原因檢警將進一步釐清。

    這起車禍發生在昨晚10點47分左右，當時莊姓騎士（22歲）騎機車沿龍井中華路1段往大肚方向行駛，行經中華路1段221巷口前，1輛由王姓男子（61歲）駕駛的自小客車從中華路1段223號前向左路邊起步，匯入外側車道，莊男閃避不及撞上。

    莊男機車撞上王男的自小客車後倒地，因全身多處受傷現場就無呼吸心跳，雖緊急送醫急救仍不治，警方訊後將王男依過失致死罪嫌移送法辦。

    烏日交通分隊長劉于豪表示，2名駕駛經酒測都無酒精反應，詳細肇事責任和原因將進一步調查後釐清，呼籲駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，並依道路速限行駛；另車輛起步駛入車道前應顯示方向燈，並禮讓直行車輛優先通行，在確認左右無來車後始可起步匯入車道，以確保行車安全。

    王姓男子昨晚開自小客車從路邊起步，疑不慎和莊姓騎士撞上，莊男傷重不治，王男依過失致死移送法辦。（圖由民眾提供）

    王姓男子昨晚開自小客車從路邊起步，疑不慎和莊姓騎士撞上，莊男傷重不治，王男依過失致死移送法辦。（圖由民眾提供）

    莊姓騎士昨天深夜騎車行經龍井區中華路1段，王姓男子開車從路邊起步撞上，莊男摔車送醫不治。（圖由民眾提供）

    莊姓騎士昨天深夜騎車行經龍井區中華路1段，王姓男子開車從路邊起步撞上，莊男摔車送醫不治。（圖由民眾提供）

