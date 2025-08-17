土城76歲弒母男自殘「巧妙」避要害漸趨穩定 疑不敢對自己下重手

警方將延吉街圍起封鎖線。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/17 13:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城區76歲郭姓男子疑似長期與93歲老母相處不睦，昨傍晚郭男爆氣持水果刀弒親，接著往自己胸部刺1刀欲畏罪自盡，最終郭母傷重不治，郭男則被救活，現於加護病房觀察。警方說，郭男的生命徵象漸趨穩定，胸口傷勢均「巧妙地」閃過要害，不排除郭男不敢對自己下狠手，詳細案情將待郭男能夠做筆錄後釐清。

據悉，郭男與妻子、母親同住在土城區延吉街某公寓，經鄰居所述一家人有諸多問題，郭妻與郭母間的婆媳問題，讓郭男夾在中間無所適從，一家人感情稱不上和睦。

昨傍晚5時許，郭男又與母親因不明原因發生爭執，正在洗澡的郭妻聽到外頭吵鬧，出來一看，發現丈夫、婆婆雙雙倒地，婆婆倒在血泊中，丈夫胸口中央插著長約20公分的水果刀，當下即刻報警處理。母子雙雙送醫，郭母年事已高，傷勢過重，頸、胸被刺3刀，最終斃命；郭男自殘刺進胸口1刀，經急救生命狀況漸穩，預計本週就能進行筆錄。

警方表示，郭男的傷勢避開要害，不排除不敢對自己下狠手，詳細狀況將待其病況好轉，進行筆錄後始得釐清，全案將殺害直系尊親屬罪嫌進行偵辦。

