    首頁　>　社會

    視線良好卻奪命！ 南投拼裝車輾斃機車婦 駕駛賠250萬緩刑

    古男駕駛拼裝車輾斃機車婦，賠250萬獲緩刑。（資料照）

    2025/08/17 13:13

    〔記者許國楨／台中報導〕南投縣竹山鎮去年7月發生一起駭人車禍，一名古姓工人駕駛無牌拼裝車，因一時大意倒車，竟釀成機車婦人慘遭輾斃的悲劇，案經一審判刑6月後，台中高分院二審考量古男事後已賠償250萬元，並與死者家屬達成和解，最終獲宣告2年緩刑，暫時免入監服刑。

    事發在去年7月6日上午，古男開著一輛未懸掛號牌的拼裝四輪車，行經竹山鎮三界公廟附近產業道路時，前方突然有車輛準備會車，他便打算倒車讓道，檢警調查指出，依規定駕駛人倒車時，必須開啟倒車燈或比出手勢，並以謹慎方式慢慢退後，確保周遭安全。

    然而當時天氣晴朗、光線充足，路況亦佳，視線毫無死角，古男卻疏忽了後方情況，就在他貿然倒車時，鄭姓婦人正好騎著機車緊跟在後，因閃避不及慘遭撞擊，隨後被車輛左後輪直接輾過，鄭婦全身重創，包括頭部、胸部及腹部嚴重破裂，送醫搶救仍於當天不治，家屬悲痛不已。

    檢方依《過失致死罪》起訴古男，南投地院審理時，他坦承過失，但因與家屬未達成和解，一審判處6月徒刑，可易科罰金，案經上訴至台中高分院，期間古男與死者家屬展開協調，最終賠償250萬元並達成和解，加上財團法人汽車交通事故特別補償基金200萬元，總賠償金額達450萬元。

    二審法官審酌後認為，古男已展現悔意，且已彌補部分損害，因而維持原刑度，但宣告緩刑2年。換言之，若在緩刑期間不再犯事，古男將可免去牢獄之災，全案仍可上訴。

