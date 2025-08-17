假警察佯稱驅魔 3P性侵女子偷拍性愛片

張姓男子假冒員警，及有驅魔能力，嘉義地院依強制性交、詐欺取財罪重判他14年5月徒期。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕張姓男子知悉A女身體微恙，且相信鬼神之說，竟佯稱自己具有神通能力，假冒曾任員警身分取信於A女，多次為A女及其家人辦理驅魔儀式，從中詐欺取財，更設局3P性侵A女偷拍性愛影片，嘉義地院日前依強制性交、詐欺取財罪嫌，重判張男14年5月有期徒刑。

判決書表示，A女經友人介紹認識張男，張男利用A女心靈脆弱之時，刻意在A女及其家人面前營造其具有神通能力，可以看見前世、神鬼，並有與鬼神溝通及驅魔能力，且假冒曾具員警身分，及展示槍彈等方式與話術，讓A女陷於心理無助狀態，而與他發生性交行為。

去年11月起至今年2月間，張男共對A女犯下3次強制性交，及3次詐欺取財行為，其中1次，張男於今年2月間，持續以LINE聯繫A女，佯稱「妳體內有黑氣聚集，我先跟你性交，將妳體內黑氣傳輸到我體內，我再跟另1人性交吸取其體內好氣，再將好氣傳給妳，所以必須3個人同時性交」。

A女信以為真，便坐上張男自小客車，與另名不知情郭姓女子前往嘉市某汽車旅館，在房間內，待A女戴上眼罩矇住雙眼及脫去衣褲後，張男性侵A女，郭女在旁撫摸A女胸部及身體，張男更持手機偷拍性交過程。

張男性侵之外，還對A女誆稱「我需要刺青增加神力來幫妳們家驅魔，妳們要贊助刺青費用」、「妳們家的祖先牌位住著日本鬼，並非原本的祖先，我會將日本鬼引出來，並幫妳們辦辭祖儀式」等，先後詐騙A女1萬8千餘元。

張男有強制性交等前科，法官痛斥他「利用被害人心靈脆弱，假借宗教之名行侵害之實」，審酌他犯後坦承犯行，但未與A女等被害人達成調解，亦未賠償所受損害，依犯強制性交、詐欺取財罪，應執行有期徒刑14年5月。

