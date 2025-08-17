為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    變造50元郵局匯票暴增1萬倍反詐債主5萬 判刑2年10月

    台北地院近日審結，認定楊男觸犯變造有價證券、詐欺取財等罪，判處2年10月不等徒刑。（記者吳昇儒攝）

    2025/08/17 12:57

    〔記者吳昇儒／台北報導〕楊男積欠李姓友人6萬8千元，為了拖延債務，竟於去年7月4日購買50元的郵政匯票，將面額變造為50萬元後，拍給李男看，並佯稱要請他施作影音工程，屆時連同欠款一併歸還。事後又以繳納保證金為由，騙得李男5萬元。台北地院近日審結，認定楊男觸犯變造有價證券、詐欺取財等罪，判處2年10月不等徒刑。

    檢警調查，楊男因積欠李男6萬8千元無法歸還，案發當時竟到北門郵局購買50元的匯票，將其變造為50萬元，並更改發票員的姓名。待變造完成後，拍照傳給李男，佯稱手邊有一個影音工程，目前已經取得50萬元匯票，想請其施作，屆時連同欠款一併歸還。

    但李男卻遲遲沒有收到楊男照片中的匯票及簽訂合約通知，便提醒楊男快點交付50萬元匯票並簽訂合約。

    楊男將計就計，直接騙李男到台北地方法院簽假契約，再誆稱說工程啟動必須先支付5萬元，並以匯票形式交付，但自己身上沒有錢，要再跟李男借款。

    李男為了讓工程啟動，便出借5萬元，讓楊男到郵局購買匯票，而楊卻等李男離開後，將匯票又換回5萬元現金占為己有。

    李男多次要求楊男履約，對方卻刻意拖延，便向台北地方法院、北門郵局等處查證，方知根本沒有楊男口中的影音工程，且北門郵局僅出售面額50元的匯票給楊男，而非50萬元，方知上當受騙，憤而到台北地檢署提告。

    楊男到案後，坦承犯行，表示當初就是為了拖延債務，才會變造匯票；此外，也坦承騙走楊男5萬元。

    台北地院審理後，認定楊男變造匯票行為，已觸犯偽造有價證券罪，考量他只有變造一張，且未實際使用，若判處三年以上有期徒刑，稍有法重情輕，故依法減輕其刑，判處有期徒刑2年10月，偽造匯票沒收；詐欺取財部分，則判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

