為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    救命！同事拿刀要砍我 為工作爭執割傷同事手 他被法辦

    涉拿美工刀劃傷李姓男同事的唐姓男子（左者）。（民眾提供）

    涉拿美工刀劃傷李姓男同事的唐姓男子（左者）。（民眾提供）

    2025/08/17 12:03

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群PO文說，16日上午10點許，在台南安平區中華西路1家中國人養生館附近工作時，突然有1名李姓男子跑下車來求救說「同事唐姓男子要拿刀砍他」。警方調查是李男駕車搭載唐男要去工作，途中2人為工作事起口角爭執，唐涉拿美工刀割傷李男手指，救護車趕抵為李包紮傷口；警方也依傷害罪嫌送辦唐男。

    網友PO文表示，16日上午工作到一半，突然有1輛車停在門口、下來兩個人，副駕駛拿刀砍駕駛人，駕駛人還跑進來跟大家求救，7月還沒到、鬼一堆！嚇死誰啊！

    由於案發地中華西路（中西區側）的另一側是安平區，兩區二分局與四分局的線上巡邏警力都獲報到場了解案況。

    受理的南市警二分局調查，原來當天上午，31歲的李姓男子駕駛貨車搭載35歲的唐姓男同事，要到台南市安南區工作，途中，兩人為了工作之事起口角爭執，在車子行經中西區中華西路與建平16街路口時，坐副駕駛座的唐男在車內突然拿工作用的美工刀割傷李男手指，2人下車後持續理論，李男並向一旁的店家人員求救。

    員警接獲通報後立即趕到現場查處、約制，未發生更大的衝突，員警並通報119消防局救護車到場協助李男清洗包紮傷口，李男表示要對唐姓男子提告，警方訊後依傷害罪嫌送辦唐男。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播