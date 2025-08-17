救命！同事拿刀要砍我 為工作爭執割傷同事手 他被法辦

涉拿美工刀劃傷李姓男同事的唐姓男子（左者）。（民眾提供）

2025/08/17 12:03

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群PO文說，16日上午10點許，在台南安平區中華西路1家中國人養生館附近工作時，突然有1名李姓男子跑下車來求救說「同事唐姓男子要拿刀砍他」。警方調查是李男駕車搭載唐男要去工作，途中2人為工作事起口角爭執，唐涉拿美工刀割傷李男手指，救護車趕抵為李包紮傷口；警方也依傷害罪嫌送辦唐男。

網友PO文表示，16日上午工作到一半，突然有1輛車停在門口、下來兩個人，副駕駛拿刀砍駕駛人，駕駛人還跑進來跟大家求救，7月還沒到、鬼一堆！嚇死誰啊！

請繼續往下閱讀...

由於案發地中華西路（中西區側）的另一側是安平區，兩區二分局與四分局的線上巡邏警力都獲報到場了解案況。

受理的南市警二分局調查，原來當天上午，31歲的李姓男子駕駛貨車搭載35歲的唐姓男同事，要到台南市安南區工作，途中，兩人為了工作之事起口角爭執，在車子行經中西區中華西路與建平16街路口時，坐副駕駛座的唐男在車內突然拿工作用的美工刀割傷李男手指，2人下車後持續理論，李男並向一旁的店家人員求救。

員警接獲通報後立即趕到現場查處、約制，未發生更大的衝突，員警並通報119消防局救護車到場協助李男清洗包紮傷口，李男表示要對唐姓男子提告，警方訊後依傷害罪嫌送辦唐男。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法