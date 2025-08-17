為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    恐怖情人求復合不成竟出拳重擊 前女友水晶體脫落險失明

    警方將鄭嫌拘提到案後，依家庭暴力防治法及重傷害罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/08/17 12:00

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市鄭姓男子近期與前女友談復合時，雙方爆發激烈口角，鄭男盛怒之下，竟揮拳重擊女友臉及頭部，導致前女友眼部水晶體脫落、險些失明，中和分局警方獲報後，協助女方聲請緊急保護令，並於昨日將鄭男拘提到案移送偵辦。

    警方調查，24歲鄭男近期與20多歲前女友因細故分手，但鄭男不死心持續騷擾，並於本月12日晚間，前往女方位在新北市中和區租屋處求復合，但女方不堪其擾，雙方因此大吵一架。

    豈料，鄭男突情緒失控持剪刀自殘後，再朝前女友後腦杓及臉部揮拳重擊，導致前女友眼睛水晶體剝落、險些失明；女方事後前往醫院驗傷並緊急開刀後，於14日向警方報案提告。

    據了解，由於鄭男持續騷擾前女友，警方受理後隔天協助女方向新北地方法院聲請核發緊急保護令，同時在昨天上午10時許持搜索票、拘票，前往鄭男蘆洲的住處將其拘提到案，查扣手機等證物。

    警詢後，將鄭男依家庭暴力防治法及重傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令3萬元交保候傳。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

