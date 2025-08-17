老公會打死我！ 古意男買公仔遇詐 「苦肉計＋情勒」險丟57萬

陳男在父親陪同下到銀行準備提款，幸行員與警方及時出手阻詐。（警方提供）

2025/08/17 12:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子近日在網路購買公仔（模型），誤信詐騙集團指示前後匯出超過13萬元，未料對方再以帳戶異常誆騙他，施展苦肉計告知「若不匯款解除警示，我會被老公打死」，陳不疑到銀行欲提領57萬元匯入對方帳戶，幸好機警行員與警方及時出手，才讓這場「情勒式詐騙」未得逞，保住積蓄。

第四分局今天說明案情指出，23歲陳男14日透過社群平台Threads看中一款公仔，與自稱賣家的帳號接洽後，對方要求他加 LINE 聯繫，雙方確認公仔種類與價格後，陳男依約先匯了5 萬元，不料錢一匯出，麻煩也接踵而來。

請繼續往下閱讀...

陳男隨即接到自稱「7-11線上客服」電話，對方聲稱該筆匯款帳戶出現異常，導致賣家帳戶遭到警示，必須再匯款才能解除，否則公仔無法出貨，此時詐騙集團進一步祭出「情勒劇本」，輪番上演苦肉計，假賣家在訊息中哀求，甚至語帶恐嚇說：「如果不幫忙匯款解除警示，我會被老公打死！」

在假客服與假賣家輪番施壓下，陳男心軟陸續再匯款，前後損失超過13萬元，然而詐騙並未就此停手，陳男又接獲指示前往銀行，準備領取57萬元現金，陳父也覺得有異陪同，陳男當時向行員表示這筆款項是要繳交給「金管會」以解決帳戶問題。

此時機警行員察覺有異，立即通報大墩所員警趕抵現場，經檢視對話記錄，確認是網路購物假賣家所設下的圈套，當場戳破詐局，及時阻止陳男再將57萬元送進騙徒口袋。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法