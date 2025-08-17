為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「先試車、來睡覺」！ 色阿伯狂傳求愛訊息一年 下場曝光

    彰化年逾花甲的邱姓男子，告白女同事遭拒，竟連續一年傳「先試車」等訊息騷擾女同事。彰化地院審理，判處拘役40日。（資料照）

    彰化年逾花甲的邱姓男子，告白女同事遭拒，竟連續一年傳「先試車」等訊息騷擾女同事。彰化地院審理，判處拘役40日。（資料照）

    2025/08/17 12:06

    〔記者陳冠備／彰化報導〕告白遭拒不死心！彰化一名年逾花甲的邱姓男子，因喜歡一名女同事，於是每天傳送「早安、愛你喔」等訊息，還不斷傳「先試車」、「來睡覺」等露骨字眼，甚至要求「帶身分證來登記」，讓女方嚇到報警。彰化地院審理，依《跟蹤騷擾防制法》判處邱男拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年並接受保護管束。

    判決書指出，邱男在廚房打工時結識一名女同事，心生愛慕，便鼓起勇氣告白，但遭拒絕，領人「好人卡」的他沒有死心，反而從2023年1月開始，持續以LINE傳送訊息，長達一年多時間。

    其中邱男至少傳了9則騷擾訊息，包括「女朋友早安，要吃早餐喔愛你喔」、「你要跟我親親啊抱抱愛愛啊」、「我們先試車」、「我給你紅包300塊」等語，還不斷暗示「來我這邊睡覺就可以了」，甚至要求對方「帶身分證來登記」，讓女方不堪其擾且心生畏懼，決定報警。

    法院審理，邱男坦承傳訊，但辯稱只是「單純喜歡」女同事。法官認為，他明知對方明確拒絕，仍長期傳送不當訊息，造成被害人心理恐懼，已嚴重影響日常生活，符合《跟蹤騷擾防制法》的規範。審酌，邱男目前無業、靠老人年金維生，最終判拘役40日，並給予緩刑2年，期間不得再騷擾被害人，且必須接受保護管束。

