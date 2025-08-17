噴飛！台中文心路驚見「廚餘滑水道」 2騎士打滑慘摔

廚餘桶灑落在文心路上，害兩名騎士接連打滑慘摔受傷。（民眾提供）

2025/08/17 11:40

〔記者許國楨／台中報導〕大馬路上又滑又臭的廚餘釀成「陷阱」！台中市一輛廚餘回收車今（17）日凌晨行經北屯區文心路時廚餘桶掉落，滿滿廚餘液體灑落路面，害2名騎士接連打滑「犁田」慘摔受傷，警方除依《道路交通管理處罰條例》開罰，回收車駕駛恐將面臨吊扣駕照1年處分。

事故發生在今天凌晨3點多，陳姓男子（72歲）當時駕駛廚餘回收車行經文心路四段時，不料廚餘桶意外掉落，連同桶內的廚餘一併潑灑在馬路上，由於廚餘又濕又滑，整條路瞬間像灑滿「香蕉皮」，陳男雖趕緊停車下車處理善後，沒想到意外接踵而至。

此時，分別31歲、28歲的許姓女子與藍姓男子各自騎乘機車經過該處，兩人皆在轉瞬間失去平衡，連人帶車打滑摔倒，當場受有多處擦挫傷。更有目擊者直呼：「車子一歪，鞋子都飛出去了！」畫面既驚險又讓人哭笑不得，所幸兩人意識清楚，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。

警方到場後立刻拉起警戒，並確認3名駕駛均無酒精反應，現場則彌漫著一股又酸又臭的氣味，地面黏膩，連警方都忍不住表示「比雨天路滑還危險」。

台中市警第五分局呼籲，駕駛人裝載物品必須確實固定、關閉貨斗，否則一旦掉落，不僅可能釀成傷亡，還得付出慘痛代價，依規定，違者可處3000 元以上1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行；若因此造成他人受傷，駕駛將被吊扣駕照一年，若致人重傷或死亡，更將面臨吊銷駕照。

陳男駕駛的廚餘回收車。（民眾提供）

警方到場警戒。（民眾提供）

