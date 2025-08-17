暖心救援卻變逮捕現場 警超商內救酒醉男竟是洗錢通緝犯

警方通知消防隊員到超商內協助救援。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/17 11:42

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局巡佐蕭尊仁、警員顏士翔帶著實習生林裕凱昨日上午11時許，在執行線上巡邏勤務時，發現一名男子路倒在逢甲路198號超商內，趕緊通知119，請救護人員幫忙送醫。細心的實習生林裕凱發現男子尚能對談，便詢問其基本資料，協助連繫家屬。未料，系統一查詢，發現該名連姓男子竟是洗錢通緝犯，當場將他逮捕。

林姓實習生與學長們發現一名男子倒臥超商內，身上散出濃濃酒味，趕緊通知救護人員到場協助。

過程中，林員發現路倒男子能做基本對談，想要詢問其基本資料，趕緊通知家屬前往醫院協助，沒想到49歲連姓男子報出個資經查詢後，竟遭到基隆地檢署發布通緝，現場狀況丕變。

警方得知其洗錢通緝犯身分後，當場宣布將他逮捕，先請救護人員協助送往醫院檢視其傷勢。醫護人員評估後，認為連男只是喝多了，評估無明顯外傷後，交由警方帶回偵辦。

瑞芳分局長沈明義指出，同仁在日常勤務中無論巡邏、服務或救護，皆保持高度戒備，這次行動再次展現「專業警覺」與「迅速反應」，即使在最不起眼的狀況下，也能讓通緝犯無所遁形。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方查出連男竟是洗錢通緝犯。（記者吳昇儒翻攝）

