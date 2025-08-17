法官信2男情同父子非戀情 妻控夫「斷背山」侵害配偶權敗訴

鄭姓婦人指控葉姓丈夫與黃姓男子有同志戀情、侵害其配偶權，台南地院法官查認應是父子情，判鄭婦敗訴、不得求償。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/08/17 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕結婚近40年的鄭姓婦人指控在北部工作的60多歲葉姓丈夫，與小丈夫近20歲的黃姓男子結識後幽會交往、在旅館過夜多次、出國旅遊，曾一起穿情侶裝，丈夫還賣掉舊屋、買新屋要她繳房貸，否則要搬走，兩男還住他處想長相廝守，侵害其配偶權求償。兩男舉證辯解不是那麼回事；台南地院法官也查認兩男是父子情、並非同性戀情，判鄭婦敗訴。

鄭婦控訴，丈夫與黃男交往關係親密，曾一起穿情侶裝合照及親密合影、一起出國遊玩。兩男計劃同居，丈夫離家出走後，先賣掉夫妻婚後的住處，之後買新屋登記在孩子名下，還要她繳房貸，若不繳就要搬走。兩男並住在他處想長相廝守，得知後身心嚴重受創、夜夜難眠，兩男侵害其配偶權、要求償40萬元。

葉男駁斥妻子指控，妻子指他與黃男是同性情侶，不斷騷擾黃男與黃男的妻子；是因南部舊屋地震受損成危樓，才買新家給妻小居住，卻被妻子惡意扭曲為「賣屋逼妻子睡馬路」，害他患上精神方面疾病，實在不想要這段婚姻了。

黃男解釋，約2011年因慢跑、登山興趣結識年紀宛如父親的葉男，因自己生病時葉協助照顧，對葉男情深義重，點滴感恩在心，之後才認葉男為「乾爹」，妻小、家人都認識葉男，常一起外出旅行；曾買相同衣服送給葉男，穿相同衣服出遊是平常之事，也會公布在臉書，並無不可告人之事；寫便條紙給葉男是表達對葉的敬愛，自己有妻小與健全的家庭，沒想到鄭婦會不實指控及有騷擾舉動。

法官審認雙方提出的證據，對於黃男寫給葉男的便條紙內容，法官認為兩男感情甚篤，黃男基於敬愛、孺慕之情對葉表達非不可能，不能以其中有親密稱呼即斷定是情侶示愛；且兩男合照內容無超友誼舉動，還有黃男妻小、親友與葉男一起出遊合影，彼此相處融洽，黃男主張關係情同父子，並非不可信，且相關證據難認定兩男是同性戀情，判鄭婦不得求償，還可上訴。

