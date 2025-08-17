南三段2死1童活山難 登山女傑江秀真：3人環抱或許能逃過失溫

直升機搭救南三段2長者山友和8歲男童。（消防署特種搜救隊提供）

2025/08/17 11:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕70歲山友帶8歲孫子，和63歲女山友攀登丹大東郡橫斷（南三段），遇上楊柳颱風受困，帳篷受損滲水3人受寒失溫，大人失溫送醫不治，男童存活，登山女傑江秀真表示，若3人當時有失溫危急情況，除打電話求救，最好能抱在一起取暖。

台灣福爾摩莎山域教育推廣協會創辦人江秀真表示，登山風險管理最重要，一切以「安全」為第一考量，據報導失溫的2名山友都是登山好手，8歲男童也登過60岳，登山經驗豐富，但很可能過去都未曾遇過危急狀況，輕忽天氣變化，未能做好風險評估，南三段少有山屋，都要靠搭帳篷休息，颱風帶來的風寒效應、會吹破帳篷滲水…都可能造成失溫，因此建議山友，山永遠都在，一旦有颱風氣象預報，最好能取消登山活動，等天氣好再規劃上山。

江秀真說，海拔上升1000公尺，不考慮強風的風寒效應下，氣溫下降6度到6.5度，山上是低溫、低氧、低氣壓的「三低」環境，又強風加下雨又濕又冷，很快就會失溫，若當時3人能緊緊環抱互相取暖，或許能保住性命。

江秀真表示，再有登山經驗的山友，長程縱走仍要有完善的登山計劃，設想身體狀況和裝備、氣候的變化，做好準備，萬一天氣不好或有颱風豪雨等氣象預報，最好就取消，颱風變動大，山上的天氣更是難測，有時再精良的裝備，沒有好的處置也救不了自己。

江秀真說，登山是綜合性身心理的學習，不能只靠土法煉鋼式的登山經驗累積，需不斷加入新的知識和風險管理，8歲男童打「112」求救，這是近幾年各學校推廣登山教育時，一再灌輸打「112」求救和求生「333原則」，這不只小朋友要學，大人也需要牢記。

