花蓮6旬男子騎電動車闖紅燈 遭車撞重傷救治中

花蓮鳳林鎮台九線與平和路口發生一起嚴重車禍，62歲吳姓男子騎微型電動二輪車，直接闖紅燈跨越台九線的車道左轉進入台九線，遭台九線上從北往南行駛的直行汽車撞上（民眾提供）

2025/08/17 10:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮62歲吳姓男子日前騎乘微型電動二輪車行經鳳林鎮台九線與平和路口，吳男從對向的加油站直接闖紅燈左轉進入台九線，遭鍾姓女子所駕汽車直接撞上，微電車被撞到只剩骨架，吳男也多處骨折送醫，目前仍在救治當中，警方初判是未依號誌行駛、汽車未注意前方車況，詳細肇事原因仍須進一步釐清。

鳳林警分局今指出，花蓮鳳林鎮台九線與平和路口發生一起嚴重車禍，62歲吳姓男子騎微型電動二輪車，直接闖紅燈跨越台九線的車道左轉進入台九線，遭台九線上從北往南行駛的直行汽車撞上，吳姓男子先送往鳳榮醫院，轉院至慈濟醫院救治，雙方酒測值均為0，呼籲駕駛人行車時依號誌行駛，注意前方狀況減速慢行，以避免發生類似事故。

從監視器可看到吳姓男子騎微型電動二輪車，從台塑鳳北加油站方向左轉進入台九線，完全沒有停等紅燈，對向鍾姓女子駕駛的汽車沿台九線北往南直行，現場又昏暗，閃避不及直接撞上，擦撞時還冒出一道火光，吳男連人帶車噴飛倒地，微電車被撞到只剩骨架，碎片四散佈滿整條馬路，吳男經檢查發現肋骨多根斷裂、顴骨骨折送醫救治中。

