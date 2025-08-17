他在士林夜市拍街景手機突被搶 美籍男爆氣：偷拍我女友

警方到場釐清。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/17 10:50

〔記者王冠仁／台北報導〕62歲許姓男子在台北市士林夜市附近逛街時，拿出手機拍照，但手機忽然被一旁的美籍男子ZUO搶走，他質疑對方找麻煩，上前理論，雙方爆發推擠衝突。轄區警方到場後，ZUO男聲稱對方偷拍他女友，他才搶走手機，但許聲稱他只是在拍街景，沒有對著對方女友拍；由於雙方都提出告訴，警方最終將雙方都帶回派出所受理。

北市警士林分局在前天晚上接獲報案，民眾聲稱在士林夜市旁的基河路、大南路口有人吵架、打架。

請繼續往下閱讀...

轄區警方火速趕到現場，這才發現原來當時許姓男子在士林夜市附近逛街，他拿出手機拍攝附近街景，但拍到一半手機忽然被另名美籍男子ZUO搶走，雙方這才爆發衝突。

警方進一步釐清，許這才說他當時只是在拍街景，但ZUO男聲稱許是在偷拍他的女朋友。警方檢視許男手機內的影像，發現許男確實有拍到ZUO男的女友，但並沒有拍攝到私密部位。

警方說，由於許男聲稱自己在衝突間腳有部分紅腫，會到醫院驗傷並提出傷害及強制罪告訴；ZUO男右手及背部受傷，他也提出傷害告訴；ZUO男的女伴則提出性騷擾申訴。由於他們先後提告，警方依規定受理，後續移請相關單位處置。

士林分局呼籲，民眾如發現可疑情事，應立即通知警方到場處理，切勿自行衝動介入或以暴力方式解決，以免衍生刑事責任。拍攝他人時亦應尊重隱私與法律規範，避免引發爭議或誤會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法