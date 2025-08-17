為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中毒犯違停被盯上渾然不覺裝忙「回訊息」 警一聞秒懂

    警方在車內查扣35包毒咖啡。（警方提供）

    警方在車內查扣35包毒咖啡。（警方提供）

    2025/08/17 10:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓毒犯違停在西屯區路口，警方巡經一度鳴笛示警，未料林男卻毫無反應，直到員警靠近才慌張下車，還用「我在回訊息啦」塘塞，但警方當下已聞到整車都飄散出刺鼻「塑膠味」，進而在車內查獲35包毒咖啡，林否認販賣辯供自己吸食，詢後依毒品罪嫌送辦。

    台中市第六分局今天說明案情指出，何安派出所員警上月底巡經西屯區漢口路二段與大信街口時，目光突然被一輛違停在紅線轉角處的黑色轎車吸引，該車沒熄火卻一動也不動，車內35歲林姓駕駛表情詭異、神情不對勁，員警立即鳴笛示警，沒想到林男竟毫無反應。

    直到警方靠近車窗，林男才突然慌張開門下車，神色緊張，警方見狀上前盤查，林男支吾其詞表示剛剛忙著回訊息，才沒注意到違停，但話還沒說完，空氣中卻飄來一股濃濃刺鼻的K他命「塑膠味」，警方隨即環視車內，果見駕駛座腳踏墊上，赫然擺放著一包包根本毫不掩飾毒品。

    經清點，共查獲毒咖啡包等35包毒品，警方當場將林男帶回偵辦，他坦認在車內拉K，辯稱咖啡包純粹供自己施用並未販毒，警方不排除他擔任俗稱「小蜜蜂」的運毒角色，詢後先依毒品罪嫌送辦，並持續追查毒品來源，加強打擊毒品犯罪行為發生。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方當場逮捕林姓毒犯帶回偵辦。（警方提供）

    警方當場逮捕林姓毒犯帶回偵辦。（警方提供）

