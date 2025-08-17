為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    警匪片上演！ 車手在嘉義長庚內ATM取款 朴子警逮捕

    員警到場依現行犯將涉嫌取款的鄒姓車手逮捕。（警方提供）

    員警到場依現行犯將涉嫌取款的鄒姓車手逮捕。（警方提供）

    2025/08/17 10:22

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名48歲鄒姓男子，涉嫌擔任詐騙集團車手，竟在光天化日下，在嘉義長庚醫院持他人提款卡利用ATM取款，警方獲報派出優勢警力到場，依現行犯將鄒男壓制在地，執行盤查逮捕，警匪片真實上演，全程被路人用手機拍成影片，上傳社群媒體，引發話題。

    「社會事新聞影音」今上傳一則以「車手朴子長庚醫院內領錢，現場被警察抓到」為標題影片，片中可見數名員警將一名男子壓制在地，盤查男子姓名人別。

    嘉義縣警察局朴子分局大鄉聯合所長蔡冠昌表示，15日接獲民眾通報，有名戴口罩且行跡詭異男子，在長庚醫院內反覆操作ATM。

    員警到場時，鄒男才剛開始取款，對警方提問支吾其詞、眼神閃爍，經員警突破其心防，鄒男坦承是他人提供提款卡給他，讓他來提款，並利用醫院內人來人往，魚目混珠趁亂取款，躲避警方查緝。警方現場查扣金融卡1張、手機1支及贓款900元，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鄒姓車手剛取款，就被民眾通報，警方到場逮捕查獲900元。（警方提供）

    鄒姓車手剛取款，就被民眾通報，警方到場逮捕查獲900元。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播