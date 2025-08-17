警匪片上演！ 車手在嘉義長庚內ATM取款 朴子警逮捕

員警到場依現行犯將涉嫌取款的鄒姓車手逮捕。（警方提供）

2025/08/17 10:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名48歲鄒姓男子，涉嫌擔任詐騙集團車手，竟在光天化日下，在嘉義長庚醫院持他人提款卡利用ATM取款，警方獲報派出優勢警力到場，依現行犯將鄒男壓制在地，執行盤查逮捕，警匪片真實上演，全程被路人用手機拍成影片，上傳社群媒體，引發話題。

「社會事新聞影音」今上傳一則以「車手朴子長庚醫院內領錢，現場被警察抓到」為標題影片，片中可見數名員警將一名男子壓制在地，盤查男子姓名人別。

嘉義縣警察局朴子分局大鄉聯合所長蔡冠昌表示，15日接獲民眾通報，有名戴口罩且行跡詭異男子，在長庚醫院內反覆操作ATM。

員警到場時，鄒男才剛開始取款，對警方提問支吾其詞、眼神閃爍，經員警突破其心防，鄒男坦承是他人提供提款卡給他，讓他來提款，並利用醫院內人來人往，魚目混珠趁亂取款，躲避警方查緝。警方現場查扣金融卡1張、手機1支及贓款900元，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鄒姓車手剛取款，就被民眾通報，警方到場逮捕查獲900元。（警方提供）

