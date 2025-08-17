刺青男持刀搬瓦斯桶威脅家人 屏東東港警追到神明廳壓制送醫

蔡男遭警方壓制。（警方提供）

2025/08/17 10:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮昨天（16日）晚間傳出1起驚悚的家暴事件，35歲蔡姓男子疑似精神狀態不穩定，竟涉嫌持菜刀威脅家人，警方獲報到場，蔡男眼見不敵，竟往樓上跑企圖躲避，員警一鼓作氣衝上神明廳，以其有傷人意圖直接壓制、強制送醫。

蔡男疑似因早年吸毒前科造成精神狀態長期耗弱至今，這也成為周遭鄰里的頭痛人物，長期遊手好閒，若缺錢就向家人討要，家人長期下來早已不堪其擾，若拒絕，身材壯碩的蔡男輕則言語攻擊、重則會搬出瓦斯桶作勢引燃逼人就範，已是當地幾乎人人風聞的家暴慣犯，昨晚又手持菜刀向家人討錢，狀況一度緊張。

警方於深夜獲報指鎮海路段民居有人持瓦斯桶及刀子做勢威脅家人，警方到場瞭解後，發現又是35歲的蔡男作亂，並在自家內對家人有家暴情事，情緒相當不穩定，警方勸說趁蔡男將刀子放下時，即以優勢警力向前將其壓制管束後強制送醫，續依公共危險罪嫌移請屏東地方檢察署偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

