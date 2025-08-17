死劫！開賓士墜谷奇蹟生還後3天燒死 起火原因仍待釐清

宜縣消防局今天派員到三星鄉失火農舍勘驗火場，調查起火原因。（圖由民眾提供）

2025/08/17 10:01

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一棟2層樓農舍昨天（16日）傍晚失火，6旬屋主夫婦受傷自行脫困送醫，其中63歲王姓女屋主13日才獨自駕駛賓士車在北宜公路墜谷獲救逃過一劫，相隔3天卻不幸罹難；宜蘭縣消防局火調科今天（17日）上午9點派員勘驗火場，調查失火原因。

宜蘭消防局昨天下午5點3分獲報，直指三星鄉大洲一路的民宅失火，出動大批人員救災，消防員抵達火場時，王姓女屋主被丈夫救出，但全身嚴重燒燙傷，已失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。

消防員撲滅火勢後，現場擺設及裝潢幾乎付之一炬，起火點疑似在一樓沙發，消防局火調科今天勘驗火場，針對起火原因進一步調查釐清。

王姓女屋主13日開車前往頭城鎮北宜公路景觀餐廳，在附近山路迴轉時連人帶車掉落80公尺深山谷，後來幸運獲救，丈夫到場探視，2人相擁而泣，不料事隔3天，因住家失火造成夫妻天人永隔。

宜縣王姓婦人13日北宜公路墜谷獲救，與丈夫相擁而泣，不料3天後因住家火警天人永隔。（資料照，圖由民眾提供）

