為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    死劫！開賓士墜谷奇蹟生還後3天燒死 起火原因仍待釐清

    宜縣消防局今天派員到三星鄉失火農舍勘驗火場，調查起火原因。（圖由民眾提供）

    宜縣消防局今天派員到三星鄉失火農舍勘驗火場，調查起火原因。（圖由民眾提供）

    2025/08/17 10:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉一棟2層樓農舍昨天（16日）傍晚失火，6旬屋主夫婦受傷自行脫困送醫，其中63歲王姓女屋主13日才獨自駕駛賓士車在北宜公路墜谷獲救逃過一劫，相隔3天卻不幸罹難；宜蘭縣消防局火調科今天（17日）上午9點派員勘驗火場，調查失火原因。

    宜蘭消防局昨天下午5點3分獲報，直指三星鄉大洲一路的民宅失火，出動大批人員救災，消防員抵達火場時，王姓女屋主被丈夫救出，但全身嚴重燒燙傷，已失去生命徵象，送醫急救後宣告不治。

    消防員撲滅火勢後，現場擺設及裝潢幾乎付之一炬，起火點疑似在一樓沙發，消防局火調科今天勘驗火場，針對起火原因進一步調查釐清。

    王姓女屋主13日開車前往頭城鎮北宜公路景觀餐廳，在附近山路迴轉時連人帶車掉落80公尺深山谷，後來幸運獲救，丈夫到場探視，2人相擁而泣，不料事隔3天，因住家失火造成夫妻天人永隔。

    相關新聞請見：

    憾！女子駕車北宜墜谷逃死劫 3天後農舍火警不治

    開車上北宜墜谷80米！賓士「自動報警」 女駕駛脫困癱軟緊擁丈夫

    宜縣王姓婦人13日北宜公路墜谷獲救，與丈夫相擁而泣，不料3天後因住家火警天人永隔。（資料照，圖由民眾提供）

    宜縣王姓婦人13日北宜公路墜谷獲救，與丈夫相擁而泣，不料3天後因住家火警天人永隔。（資料照，圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播